Rechter: milieuzone voor snor- en bromfietsen mag blijven

De gemeente heeft geen regels overtreden bij het invoeren van een milieuzone voor snor- en bromfietsen binnen de bebouwde kom. De milieuzone in huidige vorm mag dus in stand blijven. Dat heeft de rechter deze week besloten.

De gemeente is namelijk bevoegd om een dergelijke zone in te stellen en heeft het nut van de milieuzone met rapporten onderbouwd, meent de rechter. Ook vond de rechter dat eigenaren van brom- en snorfietsen niet onevenredig hard worden geraakt door de maatregel.

Sinds 1 januari van dit jaar geldt de milieuzone voor brom- en snorfietsen. Het gaat om 2- en 4-takt brom- en snorfietsen met een zogeheten 'datum eerste toelating' van 2010 of ouder. Ze zijn niet meer welkom in de bebouwde kom van Amsterdam. Sommige scooterbezitters komen in aanmerking voor een ontheffing.

Eerder al oordeelde de rechter dat de milieuzone voor dieselbussen van kracht mocht blijven.