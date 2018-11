Sint ook aangekomen in Amstelveen, intocht verloopt rustig

Een dag voordat Sinterklaas een bezoek brengt aan Amsterdam, is de goedheiligman vandaag aangekomen in Amstelveen. Bij de intocht zijn zo'n honderd demonstranten van Kick Out Zwarte Piet aanwezig.

De intocht startte vanochtend om half elf, waarna de Sint zijn tocht vervolgde naar het Stadsplein. Tijdens de intocht krijgt de Sint gezelschap van zowel Zwarte Pieten als roetveegpieten.

De aanwezigheid van de Zwarte Pieten is reden voor actiegroep Kick Out Zwarte Piet om zoals aangekondigd te demonstreren. Er zijn zo'n honderd demonstranten bij de intocht. Het protest verloopt vreedzaam.

Zondag komt de Sint naar Amsterdam. Vanaf 10.45 uur zendt AT5 de intocht live uit. Ook is de intocht te volgen via onze Facebook- en Instagram-pagina's.