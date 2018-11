Steeds meer Amsterdamse jongeren in de knoop met zichzelf

Het is gratis, je kunt anoniem je verhaal doen en er is geen wachtlijst. Vanaf 21 november kunnen jongeren tussen de 12 en 25 jaar die in de knoop zitten met zichzelf naar een speciaal inloopspreekuur van @ease. En dat is nodig, want steeds meer jongeren hebben psychische problemen. En als je hulp zoekt, moet je één tot vier maanden wachten.

De vrijwilligers van @ease zijn ervaringsdeskundigen en psychologiestudenten, die een luisterend oor bieden aan andere jongeren. Je kunt er heen om je hart uit te storten als je problemen hebt met je ouders, maar ook als je kampt met bijvoorbeeld ernstige faalangst, een depressie of gedachten over zelfmoord.

Van de 200.000 Amsterdamse jongeren tussen de 12 en 25 jaar heeft ruim 12 procent psychische hulp nodig. Dat zijn zo'n 25.000 jongeren. En ze kunnen niet meteen hulp krijgen. De wachttijd daarvoor kan oplopen tot 4 maanden.

'Er vroeg bij zijn helpt'

Het inloopspreekuur is hard nodig, vindt Rianne Klaassen, kinder-en jeugdpsychiater van De Bascule. Ze is één van de initiatiefnemers van @ease. 'We weten dat er vroeg bij zijn helpt. Maar dat maar een op de vijf jongeren blij is met het aanbod dat ie krijgt.'

Volgens Klaasen praten jongeren niet gauw met deskundigen over hun psychische klachten. Ze zijn bang voor het stempel dat ze kunnen krijgen als er een diagnose wordt gesteld. Klaassen: 'Ook komt het door de wachttijden. Kortom, het sluit niet aan bij wat jongeren willen.'

Bij @ease zijn het jongeren die de hulp verlenen. Daardoor is de drempel laag. Ook omdat je je naam en gegevens niet hoeft te geven om je verhaal te kunnen doen. Zo'n 40 procent van de jongeren praat met niemand over zijn psychische problemen. 'Daardoor kunnen de klachten verergeren', weet Klaassen uit de praktijk.

Hele vierde schooljaar op bed gelegen

De nu 22-jarige Anna Diouf kreeg in haar middelbare schooltijd last van zware faalangst op school. 'Het begon met halve dagen niet naar school en voor ik het wist ging ik helemaal niet meer naar school. Ik begreep maar niet waarom het me niet lukte om naar school te gaan en mee te doen met de rest. Ik denk dat ik uiteindelijk het hele vierde jaar op bed heb gelegen.'

Anna is vanaf het eerste moment als adviseur namens het Jeugdplatform Amsterdam nauw betrokken bij de oprichting van het inloopspreekuur van @ease. Ze vindt het heel belangrijk dat je kunt praten met jongeren die ervaring hebben met psychische problemen. 'Ik weet dat ik me heel alleen voelde en dat ik het prettig had gevonden als ik iemand was tegengekomen met een soortgelijk verhaal, dan voel je je niet alleen en als je dan ook nog hoort dat iemand eruit is gekomen, dan geeft dat hoop en zelfvertrouwen.'

Altijd een psychiater aanwezig

De vrijwilligers van @ease zijn getraind in het herkennen signalen die wijzen op ernstige psychische problematiek. Er is altijd een GZ-psychiater aanwezig, die kan doorverwijzen naar de reguliere geestelijke gezondheid.

In het gebouw van Volta aan de Houtmankade 336 kunnen jongeren elke woensdag van 14.00-19.00 zonder afspraak terecht voor hulp.

Het concept van @ease is niet nieuw. In Australië bestaat het concept - met succes - al 10 jaar onder de naam Headspace. In Maastricht werd dit jaar de eerste vestiging van @ease geopend. Voor lange wachtlijsten bij @ease is initiatiefnemer Rianne Klaassen niet bang. Als het ook in Amsterdam een succes wordt, willen ze uitbreiden naar andere stadsdelen.