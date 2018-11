Uitslaande brand in woning zorginstelling in Amstelveen

In Amstelveen heeft vanmiddag enige tijd een brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De brand vond plaats in de slaapkamer van een woning van zorginstelling Spirit. De slaapkamer van de woning is volledig uitgebrand. De brand sloeg over naar de aanliggende woning, waardoor die ontruimd moest worden.

Bewoners van de woning en omliggende woningen konden op tijd naar buiten, waardoor niemand gewond raakte. De brandweer heeft de brand inmiddels geblust.

Wat de precieze oorzaak is van de brand is nog onduidelijk. Wel is inmiddels een Burgernet-melding verspreid, waarin staat dat een jongen wordt gezocht in verband met brandstichting.