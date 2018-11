Burgemeester blij met goed verlopen intocht Amstelveen: 'Iedereen houdt zich aan de afspraken'

De Sinterklaas-intocht in Amstelveen is vandaag gemoedelijk verlopen. Er was rekening gehouden met mogelijke onrust, aangezien er gedemonstreerd werd door actiegroep Kick Out Zwarte Piet. Zij hadden graag gezien dat alle Zwarte Pieten dit jaar bij de intocht werden verruild voor regenboog- en roetvarianten, maar dit was niet het geval.

Sinterklaas kwam vanmiddag aan op de Sportlaan in Amstelveen en dit betekende veel gespannen gezichtjes, fel gekleurde pietenpakjes en handenvol pepernoten. De Sint was dan ook niet teleurgesteld over de opkomst. 'Het gaat prima, het is weer overweldigend hoeveel mensen er langs de kant staan.'



Om Sinterklaas heen deinsde een grote groep Pieten om de kinderen te voorzien van snoepgoed. 'In alle soorten en maten', meende de kindervriend. Toch was het merendeel deel van de Pieten zwart geschminkt. En dit moet anders, meent actiegroep Kick Out Zwarte Piet.



Met leuzen als 'Zwarte Piet kan niet' en 'Zwarte Piet is racistisch', probeerden de demonstanten aandacht te vragen voor hun standpunten. 'Als het een kinderfeest is, moet het een kinderfeest zijn voor alle kinderen. Dus óók voor onze kinderen', meende een van hen.



Toch bleef de sfeer rustig, op wat 'boe'-geroep en scheldpartijen na. Ook burgemeester Bas Eenhoorn was daar blij mee. 'Iedereen houdt zich aan de afspraken en de Sint komt eraan. We gaan er gewoon een mooi feestje van maken', aldus Eenhoorn.



Ook benadrukte de burgemeester dat de demonstratie hierdoor gewoon door kon gaan. 'Niet iedereen houdt van deze demonstraties, maar in Nederland hebben we dat nou eenmaal. We hebben demonstratievrijheid.'



Er werd op meer plekken in het land gedemonstreerd en niet overal verliep dit zo rustig. Zo rukte in Eindhoven de harde kern van PSV uit om de demonstranten te verhinderen. Zes relschoppers werden hierbij aangehouden. De politie moest de twee groepen met wapenstokken uit elkaar houden. Ook in Groningen, Den Haag en Leeuwarden greep de politie in om de veiligheid van de aanwezigen te garanderen.