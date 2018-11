Winteropvang extra vroeg open dit jaar: 'In een portiek heb je echt waterkou'

Foto: De opvang van de gemeente, in sporthal de Weeren in Noord

De Regenboog Groep zet dit weekend alle zeilen bij: op verzoek van de gemeente maken zij honderd bedden klaar voor Amsterdamse daklozen. Door het koude weer is de winteropvang nu al nodig, daar waar deze normaal gesproken pas in december opent. Naast de opvang van de gemeente in Noord, worden daarom door de Regenboog Groep op vier verschillende locaties tijdelijke slaapplekken gerealiseerd.

Een van die Locaties is 'Makom' aan de Van Ostadestraat. Hier helpen de daklozen zelf met het klaarmaken van de bedden. Ook verzorgen ze ontbijtjes voor de logées. 'Het is niet meer prettig om buiten te overnachten', aldus Alexander, een van de vrijwilligers. 'Onder een brug of in een portiek heb je last van waterkou'.

'Dit is niet onze 'core business', we hebben officieel maar heel weinig nachtopvang', zegt Marit Postma van de Regenboog Groep. De organisatie houdt zich normaliter vooral bezig met het helpen van minderbedeelden bij een actieve deelname aan de samenleving. Daarom zijn er meerdere partijen die geholpen hebben met de opzet van de tijdelijke opvang. 'Er zijn hotels die dekbedden hebben geleverd.'

Dekbedovertrekken

Er komen alleen nog dekbedovertrekken tekort. 'We zitten te springen om éénpersoons dekbedovertrekken. Die kunnen we goed gebruiken de komende weken'. Schone dekbedovertrekken kunnen worden gebracht naar het hoofdkantoor van de Regenbooggroep aan de Droogbak 1-D.

Vanavond kunnen daklozen in de vier grote steden al terecht bij de vervroegde winteropvang. 'Om acht uur gaan de deuren open en kiest iedereen zijn plek', zegt vrijwilliger Youssef. 'De beste plek is altijd in de hoek'.