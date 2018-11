Intocht Sinterklaas en 350 Pieten live te volgen op AT5

Nadat de Sint gisteren al voet aan Nederlandse wal heeft gezet, reist hij vandaag door naar onze stad. En de hele intocht is vanaf 10.45 uur live te volgen bij AT5.

En het is een bijzonder intocht dit jaar. Voor de 80e keer komt de Sint aan in Amsterdam, samen met zo'n 350 Pieten. De Goedheiligman vaart met zijn stoomboot over de Amstel de stad in en meert uiteindelijk aan bij het Scheepvaartmuseum. Dat is meteen het startpunt van de stoet door de stad.

Lees ook: Zonnig maar koud: muts kan uit de kast voor intocht

Vaartocht Amstel

Maar voordat het zo ver is vaart de Sint eerst een stuk over de Amstel. De boot vaart vanaf De Omval de stad in. Rond 11.00 uur komt hij langs De Magere Brug en vaart dan via De Plantage richting het Scheepvaartmuseum. Als alles volgens planning verloopt - want je weet het maar nooit met de Sint - komt hij om 11.30 uur aan bij het museum. Daar wordt de stadsleutel, voor het eerst door burgemeester Femke Halsema, aan Sinterklaas overhandigd. Naar verwachting komen er zo'n 350.000 kinderen Sint Nicolaas begroeten.

Stoet door binnenstad

Daarna volgt er een optocht door de binnenstad, waarna de Sint uiteindeijk via het Waterlooplein en Rembrandtplein uiteindelijk aankomt op de Dam. Rond 14.15 uur komt Sinterklaas daar aan. De volledige route, zowel te land als te water, is hier te vinden.

De hele vaartocht en stoet door de stad is LIVE te volgen op AT5. Kijk via onze website of app of uiteraard gewoon op tv (Ziggo: 36, KPN: 510).