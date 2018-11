Noordoostelijke Russische wind: ijskoude week op komst

We gaan een koude week tegemoet. Door een noordoostelijke wind wordt er koude lucht uit Rusland aangevoerd. Dit zorgt er voor dat de temperatuur dinsdag kan zakken naar 3 graden. De gevoelstemperatuur zakt naar -2.

De komende week kruipen de temperaturen langzaam naar beneden. Wordt het morgen nog een graad of 5 tot maximaal 8, dinsdag kunnen we rekenen op 3 tot 6 graden. Met een matige tot krachtige noordoostenwind wordt het guur en voelt het al snel aan als -2, schrijft Weeronline.

Woensdag kan de dag met neerslag starten, maar later wordt het droger. Het blijft erg fris: zo'n 4 tot 6 graden met een matige oostenwind. Het lijkt er niet op dat het komende week echt zal gaan vriezen in de stad.

Vandaag is het nog zonnig, maar van de zon nemen we komende week ook afscheid. Vanuit Duitsland komt er steeds meer bewolking onze kant op. Daar kan dan ook wat neerslag uit vallen. In de nacht van dinsdag op woensdag is er dan zelfs kans op natte sneeuw.