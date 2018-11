Sleutel van de stad overgedragen; Sint aangekomen in Amsterdam

Sinterklaas heeft voet aan wal gezet in de stad en is weer aangekomen in Amsterdam.

Burgemeester Femke Halsema wachtte de Goedheiligman op bij het Scheepvaartmuseum om het moment officieel te maken. Voor het eerst sinds ze burgemeester is overhandigde Halsema de sleutel van de stad aan Sinterklaas. Voor de Sint zelf was het al de vijftiende burgemeester die hij begroette.

Daarvoor had Sint Nicolaas al een barre tocht over de Amstel achter de rug. Maar ondanks de kou, was de Sint continu op het dek te vinden om voor de 80e keer 'zijn lievelingsstad' te begroeten. Hij werd opgewacht door 350.000 kinderen die op de intocht waren afgekomen.

'Wij en alle kinderen in Amsterdam zijn zó blij dat u er bent en dat u zometeen de stad in gaat en iedereen gedag gaat zeggen', aldus Halsema tegen de Sint.

Vanaf 13.00 uur zal Sinterklaas in een stoet met zijn ruim 300 Pieten door de stad gaan. De registratie hiervan is rond 17.15 uur terug te zien op AT5.