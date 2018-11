Ziyech eerder terug naar Amsterdam, mist oefenwedstrijd Marokko

Hakim Ziyech heeft knieklachten en keert eerder terug naar Amsterdam. De aanvaller had zich aangesloten bij het Marokkaans elftal die zich hebben gekwalificeerd voor de Afrika Cup.

Vrijdag scoorde de Ajacied voor Marokko alletwee de doelpunten in het kwalificatieduel tegen Kameroen (2-0). Het elftal heeft zich zaterdag geplaatst voor de Afrika Cup.

Dinsdag zou Ziyech met het Marokkaanse nationale elftal tegen Tunesië spelen. Maar door lichte knieklachten laat de speler nu verstek gaan, zo schrijft De Telegraaf. Hij liep de klachten op in de gewonnen wedstrijd tegen Kameroen.

Zaterdag speelt Ajax tegen NAC Breda. Het is niet hoe ernstig de knieklachten zijn en dus of Ziyech kan spelen tegen de hekkensluiter in de Eredivisie.