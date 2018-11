Twee uur lang geen treinen tussen Zuid en Schiphol

Door een gestrande trein was er zo'n twee uur lang geen treinverkeer mogelijk tussen Zuid en Schiphol.

De situatie duurde voort tot 19.45 uur, meldt de NS. Reizigers moesten in de tussentijd op zoek naar alternatief vervoer.

Dit weekend rijden er al minder treinen in de richting van de luchthaven, omdat er gewerkt wordt aan het spoor. Zo is Schiphol vanaf Centraal en Sloterdijk alleen per bus te bereiken.

In principe reden er vanaf vandaag wel weer treinen tussen Zuid en Schiphol. Het treinverkeer werd op dit traject in de loop van de avond dan ook weer hervat.