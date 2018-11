Fietser bespuugd en taxichauffeur mishandeld na aanrijding door scooter

Een vrouw op een fiets is afgelopen donderdag in haar gezicht gespuugd door de bestuurder van een scooter. Ze werd even daarvoor door de scooterrijder aangereden.

De vrouw werd aangereden op de Keizer Karelweg, in de buurt van het Cobra Museum. Toen ze uit schrik iets riep naar de scooterrijder en zijn passagier, werd ze bespuugd.

Belaagd en mishandeld

Een taxichauffeur die het zag gebeuren probeerde het voor de vrouw op te nemen, schrijft de Politie Amstelveen op Facebook. Maar de chauffeur werd daarna zelf belaagd en mishandeld.

De politie schrijft graag in contact te willen komen met de betreffende taxichauffeur. Of de scooterrijders gepakt zijn, is niet bekend.