Grote digitale televisiestoring bij meerdere providers

Providers KPN, Telfort, XS4ALL, T-Mobile en Tele2 kampen zondagavond allemaal met een storing in en rond Amsterdam.

Veel mensen melden via Twitter last te hebben van de storing, waardoor tv's haperen of soms helemaal op zwart gaan. In sommige gevallen kan er wel tv gekeken worden via de app van de betreffende provider.

Webcare-afdelingen van de providers geven aan dat er gewerkt wordt aan een oplossing. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de storing verholpen wordt.