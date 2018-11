Frenkie de Jong over zijn dansende mascotte: 'Hij zat helemaal in de euforie'

Het is gerust een opmerkelijk gezicht te noemen. Toen het WIlhelmus klonk bij de wedstrijd van het Nederlands Elftal afgelopen vrijdag, besloot de mascotte van Frenkie de Jong zijn podium te pakken voor het oog van miljoenen kijkers. Hij danste aanstekelijk enthousiast mee.

De jongen was voor de entree van de wedstrijd gekoppeld aan Frenkie de Jong. Maar waar de mascottes normaal gesproken voor de speler blijven staan als het Wilhelmus klinkt, besloot deze jongen zijn podium te pakken. Hij stapte naar voren en begon te dansen.

Een bijzondere opstelling bij het Wilhelmus voor Nederland-Frankrijk. Volg de wedstrijd live op NPO 1, NPO Radio 1 en https://t.co/SdNmnR2ZCr. https://t.co/zzNUExJcJh pic.twitter.com/OqSKYdoEu2 — NOS Sport (@NOSsport) 16 november 2018

Euforie

'Ik riep hem nog een paar keer terug, maar hij zat helemaal in de euforie, dus ik dacht: ik laat hem maar genieten. Het was leuk om te zien', zegt De Jong tegen De Telegraaf. Nederland won de wedstrijd tegen Frankrijk in De Kuip met 2-0.

Coach Ronald Koeman is het met de Ajacied eens. 'Ik hoorde en kreeg berichtjes dat het weer leuk is om naar het Nederlands elftal te kijken. We hebben allemaal de beelden van het dansende jongetje bij het volkslied gezien. Daar dwing je sympathie mee af.'