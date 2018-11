Overval op installatiebedrijf in Westpoort

Een installatiebedrijf aan de Moezelhavenweg in Westpoort is vanochtend overvallen. Volgens de eigenaar van de zaak is er niets buitgemaakt.

Via Burgernet laat de politie weten dat de overval is gepleegd door twee daders met een capuchon en maskers op. Ze hadden een bruin/gele rugzak bij zich en zijn gevlucht op een bordeauxrode scooter.

De Burgernetmelding is inmiddels afgemeld, maar de daders zijn nog niet gevonden. Het bedrijf laat weten dat ze het 'heel vervelend' vinden, maar dat op dit moment nog niet meer bekend is.

Actie: Overval Moezelhavenweg. 2 daders, bruin/gele rugzak, capuchon. Maskers, 1 witte. Weg op bordeaux rode scooter. Pas op veiligheid.



