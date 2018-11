Binnenkort mogelijk zonder paspoort of instapkaart vliegen

Schiphol gaat volgend jaar meer proeven doen met gezichtsherkenning. Met deze techniek kunnen reizigers zonder paspoort of instapkaart op reis.

Schiphol maakt al gebruik van biometrische scans (de irisscan), maar nu is het nog nodig om je paspoort te laten zien. In de toekomst willen zij het mogelijk maken om enkel met je gezicht de grenscontrole te passeren.

'Met de biometrische scans worden reizigers het hele traject, van inchecken via security en paspoortcontrole tot boarden, automatisch gevolgd en geidentificeerd.' Dit meldt een woordvoerster aan de Telegraaf. Het doel van de proef is om biometrische technieken en -systemen te testen op nauwkeurigheid en snelheid. Hiermee hoopt de luchthaven in de toekomst passagiers sneller te laten doorstromen.

Voor het experiment worden een aantal gangen beschikbaar gemaakt waar passagiers vrijwillig kunnen aansluiten. Hiervoor dient er vooraf wel een eenmalige registratie van ongeveer vijf minuten te worden gedaan.

De proef is een samenwerking tussen Schiphol en het Ministerie van Defensie. De luchthaven laat weten dat privacy voor hun het grootste belang heeft en er zorgvuldig zal worden omgegaan met gegevens. Zo kunnen proefpersonen altijd hun gegevens inzien of verwijderen voor het einde van de proef.

Deze gezichtsherkenningtechnieken zijn trouwens niet nieuw, andere landen zoals de Verenigde Staten experimenteren er al langer mee.