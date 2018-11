Afdeling Geriatrie MC Slotervaart verhuist naar OLVG West

De afdeling Geriatrie, ook wel ouderengeneeskunde, van het failliete MC Slotervaart verhuist naar het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). De complete verpleegafdeling en polikliniek worden de komende weken naar de locatie van het OLVG in West verplaatst. Medisch en verpleegkundig personeel van de geriatrische afdeling verhuist mee.

Dat maakt het OLVG vanmiddag bekend. Het is de eerste afdeling van het failliete ziekenhuis die ergens anders wordt ondergebracht.

In totaal gaan er zeven geriaters van het MC Slotervaart over naar het OLVG. Zij noemen de overstap een opluchting. 'Met deze stap is er duidelijkheid: voor de patiënten, hun families en voor ons als medisch personeel', zegt geriater Jos van Campen.

Lees ook: Netwerk rond dementerende migranten dreigt te verdwijnen door failliet MC Slotervaart

Hoogste niveau

In het OLVG is een verpleegafdeling vrijgemaakt om ruimte te bieden aan de afdeling Geriatrie. Er zullen twintig bedden beschikbaar zijn; dat zijn er evenveel als in het MC Slotervaart.

Maurice van den Bosch, voorzitter raad van bestuur OLVG: 'De afdeling Geriatrie van MC Slotervaart is van het hoogste niveau en heeft grote waarde voor de stad Amsterdam. Wij gaan er binnen OLVG alles aan doen om dit niveau vast te houden. Patiënten krijgen de zorg die ze gewend zijn, met de vertrouwde gezichten.' De voorzitter benadrukt dat het belangrijk is dat patiënten en medewerkers zich thuis gaan voelen in het OLVG. 'Zij hebben allen een heftige periode achter de rug.’



Oproep

Begin van de maand deden de artsen, de familie van de patiënten op de afdeling en ook wethouder Marjolein Moorman een oproep aan andere ziekenhuizen. De hoop was dat een andere partij de zogeheten geheugenpoli in zijn geheel over zou nemen. De voorkeur van de wethouder lag al bij het OLVG locatie west.

Lees ook: Definitief geen doorstart voor MC Slotervaart

Gerenommeerde geheugenpoli

Het MC Slotervaart begon veertien jaar geleden met de gespecialiseerde geheugenpoli. Omdat er nog geen goede manier bleek te bestaan om dementie bij oudere migranten vast te stellen, maakte het MC Slotervaart daar hun expertise van.

Zo schakelt de geheugenpoli bij ieder bezoek van een patiënt een tolk in en houden de artsen van de afdeling nauw contact met de familie en de huisartsen van de patiënten.

De zogeheten geheugenpoli ziet jaarlijks tweeduizend patiënten, waarvan ongeveer een kwart een migratie-achtergrond heeft. De komende jaren groeit de groep oudere migranten in de stad verder. In Nieuw-West wordt de grootste groei verwacht.

Patiënten

Patiënten die tot 23 november nog een afspraak hebben op de polikliniek, kunnen nog in het MC Slotervaart terecht. Na maandag 26 november kunnen patiënten contact leggen met de afdeling Geriatrie van het OLVG.

Mensen die al onder behandeling waren in het MC Slotervaart krijgen binnenkort een brief waarin ze worden uitgenodigd om contact te leggen met het OLVG.