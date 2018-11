Man opgepakt die verdacht wordt van serie winkelinbraken in centrum

Tien winkelinbraken denkt de politie te hebben opgelost met het oppakken van een 50-jarige man vanmorgen.

Verschillende winkels in de Kalverstraat, de Nieuwendijk, de Raadhuisstraat en op de Dam werden 's nachts overvallen. De inbraken vonden plaats in de periode augustus 2017 tot nu. De inbreker heeft in alle panden veel schade veroorzaakt.

Ruiten ingeslagen

Alle tien de inbraken verliepen volgens hetzelfde patroon. De ruiten van de winkelpui werd ingeslagen, waarna in korte tijd veel dure voorwerpen uit de etalage werden meegenomen. Onder andere horloges, zonnebrillen en dure kleding behoorden tot de buit.

Lees ook: Tienduizend euro aan kleding gestolen bij pop-up store bij Waterlooplein

De ondernemers die slachtoffer zijn geworden van de inbraken hebben het financieel zwaar te verduren gehad. Niet alleen omdat hun goederen werden gestolen, maar ook omdat ze de schade aan hun winkel moesten herstellen.

Haarscherpe camerabeelden

Toen de Amsterdammer vanmorgen aangehouden werd, vond de politie verschillende voorwerpen die te maken hebben met de verdenkingen. Ook hebben de 'haarscherpe' camerabeelden van de winkelpanden geholpen.