D66 wil WK vrouwenvoetbal in 2027 naar Amsterdam halen

Amsterdam als speelstad voor het WK voetbal voor vrouwen in 2027: de D66-fractie in de stad wil dat die mogelijkheid onderzocht wordt.

Direct na het zeer succesvolle EK in eigen land, gingen er stemmen op om ook een WK voor vrouwen te organiseren. Vorig jaar kroonden de Oranje Leeuwinnen zich in De Grolsch Veste in Enschede tot Europees kampioen. Dat kampioenschap, maar vooral ook de volle tribunes in de stadions, zorgde ervoor dat er in de Tweede Kamer stemmen opgingen om ook een bid uit te brengen voor het WK van 2027.

Toch weer hoop

In eerste instantie leek Nederland kansloos, want Amerika wilde dat WK ook hebben. Toen later bleek dat Amerika samen met Canada en Mexico het WK voor mannen in 2026 mag organiseren, was er toch weer hoop.

D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig heeft het stadsbestuur nu een aantal vragen gesteld over het WK voor vrouwen. Zo wil hij weten of Amsterdam een speelstad zou kunnen zijn en of het college van burgemeester en wethouders zich wil inzetten om het WK naar Nederland te halen. Ook is er een vraag over het financiële plaatje dat achter een Amsterdamse deelname zou zitten.

Mocht Nederland het WK in 2027 organiseren dan is Oranje tegen die tijd automatisch gekwalificeerd. Dat is het inmiddels ook voor het WK van volgend jaar in Frankrijk.