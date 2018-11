Drietal op de vlucht na woningoverval in Nieuwendam

Drie mannen hebben vanavond rond 19.00 uur een woningoverval gepleegd op de Watergangseweg in Noord.

Bij die overval is er door de rovers gedreigd met een vuurwapen. Ook is er vermoedelijk gevochten in het huis. Volgens een woordvoerder van de politie hebben de overvallers niets buit weten te maken.

Overvallers op de vlucht

De drie mannen zijn er na de mislukte overval op een scooter vandoor gegaan en zijn gevlucht richting de Beemsterstraat. De scooter is door de politie teruggevonden, maar van de overvallers ontbreekt nog ieder spoor.

De verdachten zijn donker gekleed. Een van de mannen droeg een grijs trainingspak, een bodywarmer en een bivakmuts.

Bewoner gewond

Ten minste een bewoner van het huis moest door ambulancepersoneel worden nagekeken. De politie heeft de zaak in onderzoek.