Twee jaar na de moord op Rosleny is er nog altijd niks bekend

Op 17 november 2016 werd de 28-jarige Rosleny Magdalena doodgeschoten in Zuidoost. Ze had net haar dochter naar school gebracht. Twee jaar later is er nog altijd geen dader in beeld, tot grote frustratie van haar familie.

'Misschien zit de dader wel naast me in de metro of staat hij bij mij aan de kassa, je weet het gewoon niet. Je weet niet wie je kunt vertrouwen', zegt Shulesca de la Croes, Rosleny's nichtje.

Ze denkt nog iedere dag aan haar nicht. 'Op werk, thuis. Ik ben niet bezig met dit jaar of over twee jaar, ik ben alleen bezig met 2016 en met wat er met haar is gebeurd. En waarom. En wie dit heeft gedaan.'

Doodgeschoten

Op de bewuste dag in 2016 brengt Rosleny haar toen zesjarige dochter naar school. Even later wordt ze zwaargewond aangetroffen op een bruggetje op de Maldenhof. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Rosleny overlijdt ter plekke.

Even later wordt bekend dat ze is neergeschoten. Door wie of waarom, dat is niet bekend. De buurt reageert geschrokken en de politie start een groot onderzoek.

Onbekende fietser

Een paar maanden later geeft de politie beelden vrij van een onbekende fietser. De persoon in beeld heeft Rosleny mogelijk opgewacht en achtervolgd. Tegelijkertijd wordt er een beloning uitgeloofd van 15.000 euro voor de gouden tip.

Daarop komen tientallen tips binnen, maar geen enkele draagt echt bij aan het onderzoek.

Hopen op een doorbraak

De politie laat nu weten dat het onderzoek is afgerond. Er zijn geen nieuwe aanknopingspunten die verder onderzocht kunnen worden. De familie hoopt desondanks op een doorbraak.

'Alsjeblieft, als je iets weet, meldt het', zegt Shulesca. 'Ik wil gewoon rechtvaardigheid. Dat hoeft niet voor mij, maar doe het voor het kind. Zij heeft geen moeder meer.'