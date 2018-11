Te hoog en te weinig aandacht voor het ov: stedenbouwers kritisch op Sluisbuurt

Na jaren van discussie in de stad stemt de gemeenteraad volgende week over de opzet van de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland. Maar wat valt op aan de plannen? We vroegen het twee stedenbouwexperts van buiten Amsterdam.

In de wijk komen de 11.000 bewoners deels te wonen in een aantal hoge torens. Dat is volgens Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, meteen al een probleem. Hij vraagt zich af voor wie de gemeente zo hóóg wil bouwen.

Friso de Zeeuw

Kinderen en ouderen

Terwijl er weinig betaalbare gezinswoningen in de stad zijn, ziet hij juist gezinnen niet graag naar de soms dik honderd meter hoge torens verhuizen. 'Die hebben spelende kinderen graag binnen handbereik, of in ieder geval waar je ze kan zien', zegt hij. Ook bij ouderen ziet hij de Sluisbuurt niet populair worden. 'Die houden vooral van contact met elkaar en contact ook met de straat.'

Het enige argument voor hoogbouw is 'stedelijke allure' volgens De Zeeuw. 'Sommigen zullen zeggen: hoogbouw is cool. Dat is een legitieme discussie. Maar alle andere argumenten, qua kosten, bouwkunde en hoe graag mensen er willen wonen, die pakken voor hoogbouw óf neutraal uit, óf negatief als je het vergelijkt met middelhoogbouw.'

'Vrijwel geen enkel gebouw rond tramhalte'

Matthijs de Boer, stedenbouwkundige uit Rotterdam, vindt dat het openbaar vervoer belangrijker gemaakt zou moeten worden. 'Als je nu rond de halte van tram 26 een cirkel met een straal van honderd meter trekt, dan staat daar vrijwel geen enkel gebouw in. Maar als daar veel mensen zouden wonen die binnen vijf minuten bij de tramhalte kunnen zijn, dán ben je goed bezig.'

Matthijs de Boer

Idealiter zou de gemeente daar ook woningen en horeca neerzetten, zegt De Boer. 'Maar er ligt natuurlijk een dikke verkeersweg waar je niet vanaf kan', waarbij hij doelt op de S114 die het centrum met de ringweg verbindt. 'Dus dat is een ingewikkelde opgave, maar die moet de gemeente Amsterdam wel aangaan.'

5500 woningen

Volgende week wordt het bestemmingsplan van de Sluisbuurt bekrachtigd. Volgend jaar moet met de bouw van de 5500 woningen tellende wijk begonnen worden. De Sluisbuurt moet na tien tot vijftien jaar helemaal klaar zijn.