Straatconciërges moeten stoppen, vrees voor meer zwerfafval

De straatconciërges die onder meer het Rokin en De Dam schoonhielden, stoppen ermee omdat de gemeente de proef beëindigt. De gemeente vindt dat de ondernemers meer zelf moeten gaan doen.

De zes straatconciërges en veertien prikkers zijn sinds 2017 actief en staan inmiddels bekend als 'de groene mannetjes' omdat ze altijd in opvallende groene jassen zijn gestoken, zo schrijft De Telegraaf. De conciërges kwamen er na vele klachten over toenemende vervuiling in het centrum. Meerdere keren per dag legen ze 240 vuilnisbakken in de drukste straten van Amsterdam.

Groene mannetjes

Maar 'de groene mannetjes', in dienst van Haags schoonmaakbedrijf, zijn gaandeweg steeds meer taken van ondernemers gaan overnemen. En dat is volgens de gemeente niet de bedoeling, omdat de ondernemers in principe zelf verantwoordelijk zijn voor het schoon houden van hun eigen omgeving. Dus stopt de gemeente de proef vanaf januari.

De Ondernemersvereniging Uitgaansgebied Leidsebuurt vindt het jammer dat de speciale opruimdienst moet stoppen, laten ze in de krant weten. Ze vrezen dat het hierdoor langer gaat duren voordat afval wordt opgeruimd.