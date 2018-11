Vrouw zwaargewond na vermoedelijke straatroof

Een 63-jarige vrouw is maandagavond zwaargewond geraakt aan haar hoofd bij een vermoedelijke straatroof in het Oostelijk Havengebied. Haar situatie is zorgelijk.

Dat laat politiewoordvoerder Rob van der Veen weten. 'Gisteravond om 20.55 uur is er vermoedelijk een straatroof geweest in de Dirk Vreekenstraat. Daarbij is een 63-jarige vrouw zwaargewond geraakt. Zij is naar het ziekenhuis overgebracht en wij maken ons zorgen om de situatie van de vrouw.'



Vermoedelijke dader

Het vermoeden bestaat dat er een man betrokken is geweest bij de straatroof, dat hij in een auto is gestapt en hij vervolgens is weggereden in de richting van de C. van Eesterenlaan. De politie zoekt nog meer getuigen om erachter te komen wie hij daadwerkelijk is.



'Op dit moment is dit het enige wat wij weten: dat het een man is, dat hij in een auto is gestapt en weggereden is. We hopen natuurlijk dat er toch mensen in de buurt zijn die iets gezien of gehoord hebben. Of mensen die misschien later iets hebben gehoord van iemand die een stoer verhaal heeft opgehangen. We willen deze zaak echt heel graag oplossen', aldus de politiewoordvoerder.



De politie roept mogelijke getuigen op om contact op te nemen met het rechercheteam van District Oost via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.