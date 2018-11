Politiemol opgepakt: man zou tegen betaling politie-informatie hebben doorgespeeld

Een 21-jarige medewerker van de politie is vanmiddag in Amsterdam opgepakt omdat hij verdacht wordt van het schenden van ambtsgeheimen, ambtelijke corruptie en computervredebreuk.

De man zou informatie uit politiesystemen, tegen betaling, hebben doorgespeeld. Uit onderzoek is gebleken dat de informatie terecht is gekomen bij personen die in de politiesystemen voorkomen.

Momenteel loopt er nog een grootschalig onderzoek waarin de politie samenwerkt met de Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie van Oost Nederland. De verdachte woont in het oosten van het land, maar was werkzaam voor de politie Amsterdam.