Ajax-aandeel is nog nooit zo hoog geweest

Door het goede spel van Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong is de beurskoers van Ajax naar een recordhoogte gestegen.

Het aandeel van Ajax stond vandaag op een recordhoogte van €14,60, inmiddels is dat €14,40. Dat meldt de Quote. Vorig jaar rond deze tijd stond het aandeel op €10,00 Door de grote bedragen die worden genoemd bij eventuele transfers van De Ligt en De Jong is de koers gaan stijgen. Vorige maand werd bekend dat Mancester City bereid is om maar liefst zeventig miljoen neer te leggen voor De Jong.

Ook de wederopstanding van Oranje speelt een rol in het stijgen van de beurskoers van Ajax. 'Dankzij de recente Europese opmars waar Ajax mee bezig is en de herrijzenis van Oranje stijgt de transferwaarde van twee van de meest begeerde spelers van het moment. Frenkie de Jong, de dartele regisseur op het middenveld met de ogen in het achterhoofd en Matthijs de Ligt, aanvoerder van De Godenzonen en samen met Virgil van Dijk de rots in de branding van Oranje', schrijft de Quote.

