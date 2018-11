Driehoek: 'Beveiliging Van den Heuvel bij RTL Boulevard te omvangrijk'

De beveiligingsoperatie die de Amsterdamse driehoek op zou moeten tuigen om John van den Heuvel wél naar RTL Boulevard te laten gaan, zou te ingrijpend en omvangrijk zijn om op regelmatige basis uit te voeren. Dat is de motivering van de beslissing om de misdaadjournalist voorlopig niet meer aan te laten schuiven in de studio aan het Leidseplein.

Dat laat een woordvoerder van de gemeente weten aan AT5. De Amsterdamse 'driehoek' van burgemeester Halsema, hoofdofficier van jusititie Nicole Zandee en korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg besloot gisteren dat Van den Heuvel niet meer fysiek aanwezig mocht zijn in de studio vanwege een ernstige bedreiging.

'De beveiligingsoperatie die nodig zou zijn om de veiligheid van de heer Van den Heuvel en zijn omgeving te waarborgen zou omvangrijk en ontwrichtend zijn voor bewoners, ondernemers en bezoekers van het Leidseplein. Een beveiligingsoperatie van deze omvang is incidenteel mogelijk, maar niet bij regelmatige herhaling', luidt de reactie.

Persvrijheid

'Het is een teleurstellend besluit', vindt Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). 'Het signaal dat je wilt geven aan criminelen die dit soort bedreigingen uiten, is: "Je kunt bedreigen wat je wilt, maar een journalist blijft gewoon zijn werk doen." Elke vorm waarin het publiek ziet dat hij daarin toch beperkt wordt, is een klap in het gezicht van de journalistiek en een klap in het gezicht van de rechtsstaat.'



Lees ook: John van den Heuvel mag door dreiging niet meer naar studio Boulevard

Volgens Bruning moeten de autoriteiten er alles aan doen om een journalist die wordt bedreigd, te ondersteunen. 'Desnoods moet je met twee busjes naar het Leidseplein', zegt hij, 'maar blijf het toch doen, blijf het signaal uitstralen. Wij zorgen voor een accurate beveiliging, maar deze journalist blijft gewoon zijn werk doen, en dat is het belangrijkste verhaal.'

De driehoek zegt dat ze de beslissing om die reden ook met grote tegenzin heeft genomen: 'De persvrijheid is van groot belang voor een ieder in Amsterdam en zeker voor de lokale overheid. De driehoek vindt deze maatregel echter noodzakelijk om zowel de veiligheid van de heer Van den Heuvel als die van zijn omgeving zo optimaal mogelijk te waarborgen.'

Lees ook: John van den Heuvel over uitleg gemeente: 'Echt lulkoek'

Hopelijk tijdelijk

De driehoek noemt de maatregel zelf ook 'uitzonderlijk' en hoopt dat hij van tijdelijke aard is. In overleg met de andere betrokken instanties zegt ze er nu alles aan te doen om de veiligheidssituatie weer terug naar normaal te brengen.

Over de aard van de dreiging is verder nog steeds niet meer bekend dan dat het zou gaan om een dreiging van een aanslag op het leven van Van den Heuvel.