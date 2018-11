Sylvana Simons cover kost VARAgids zestig abonnees

De VARAgids is zestig abonnees verloren nadat Sylvana Simons op de cover van het blad was geplaatst.

Dat laat de eindredacteur Cécile Koekkoek in een column van het blad weten, dat vandaag uitkwam. Koekkoek vertelt veel negatieve reacties van lezers te hebben gehad, onder andere dat zij de cover van het blad hadden gescheurd voor zij het blad gingen lezen.

Interview

De eindredacteur had de politica en activiste op het voorblad geplaatst omdat zij naar haar mening een 'interessant, oprecht en genuanceerd interview' met Sylvana heeft gehad. Simons merkt volgens Koekoek op dat we moeten strijden voor een open, gelijkwaardige, rechtvaardige en inclusieve samenleving.

Céline Koekkoek laat weten 'zich kapot geschrokken' te zijn van alle nare reacties.

Documentaire

Afgelopen zondag is de documentaire over Sylvana Simons in première gegaan op het IDFA. 'Het gaat over de Sylvana die ze geworden is - een politica. Maar het gaat, hoop ik, ook over hoe wij naar haar kijken en met haar omgaan. En waarom dat misschien zo is', vertelt de maker van de documentaire, Ingeborg Jansen, aan AT5.

