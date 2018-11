Grapperhaus belooft geweld tegen transgenders aan te pakken

De minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus, heeft vanmorgen beloofd om het anti-lhbtigeweld harder aan te gaan pakken. Dat deed hij nadat hij een onderzoeksrapport van Transgender Netwerk Nederland overhandigd kreeg.

Transgenders worden zeven keer zo vaak mishandeld of bedreigd, tien keer zo vaak slachtoffer van cyberpesten en vier keer zo vaak slachtoffer van huiselijk geweld dan het gemiddelde van de samenleving. Bovendien wordt van het meeste geweld geen aangifte gedaan of melding gemaakt omdat trans personen weinig vertrouwen hebben in de politie. Dat staat in het rapport 'Overal op je hoede'.

Petitie

Op 24 april van dit jaar heeft het Openbaar Ministerie een actieplan tegen lhbti-geweld beloofd, maar tot op heden is er niks gebeurd. Afgelopen middag werd er door slachtoffers, lhbti-activisten, COC Nederland en het activistencollectief #IKBENHETZAT een petitie aan de Tweede Kamer overhandigd. Men hoopt dat er nu vaart wordt gezet achter het maken van dat actieplan.

Gespecialiseerde recherches

Grapperhaus liet bij de overhandiging van het rapport weten dat hij geraakt was door de verhalen en actie wil ondernemen. 'Het is bitter dat trans personen die hun nek uitsteken en aangifte doen van geweld daarvan een nare smaak in hun mond houden vanwege een onheuse bejegening, of omdat hun zaak niet in behandeling wordt genomen. Zaken zouden snel moeten worden doorgeleid naar specialisten', aldus de minister.

Grapperhaus heeft gezegd dat hij wil nadenken over gespecialiseerde rechercheurs voor dit soort discriminatiezaken.

Het rapport wordt doorgestuurd naar de Tweede Kamer.