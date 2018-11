Gratis emmertje zout voor alle Amsterdammers: 'Houd je eigen stoepje schoon'

Het vriest nog niet, maar de Amsterdamse wegen kunnen door de kou en regen al wel verraderlijk glad zijn. Het gladheidbestrijdingsteam doet een oproep aan alle Amsterdammers om zelf de stoepen schoon te houden: 'Wij kunnen niet in alle hoeken en gaten komen', vertellen zoutstrooiers Erik Neumeier en Bob Wieland.

Iedereen kent het wel. Je zit op de fiets, het is stervenskoud en dan ineens in een scherpe bocht ga je keihard onderuit. De gladheidbestrijdingsdienst probeert dit te voorkomen door in Amsterdam 1400 kilometer autoweg en 1450 kilometer fietspaden te bestrooien.

Kans op gladheid

Weerman Piet Paulusma waarschuwde vanochtend al dat er kans is op gladheid. Dat betekent voor de gladheidbestrijdingsdienst van de gemeente dat ze weer aan de slag moeten. 'We hebben 51 strooiwagens, 200 medewerkers en 5000 ton zout klaarstaan.' Per Amsterdammer is dat maar liefst zes kilogram zout. 'Dat moet zeker voldoende zijn', stelt Wieland.

Waarschuwing

Op drie locaties in de stad liggen meetpunten op de weg die het zoutgehalte en de temperatuur meten. 'Het koudste punt is nu 3,8 graden in het Westelijk Havengebied', vertelt Neumeier. Maar vanavond kan het een stuk kouder worden, dus gaan de mannen alvast preventief te werk door de Jan Schaeferbrug te bestrooien. 'Vooral stalen bruggen en scherpe bochten kunnen nu al gevaarlijk zijn', waarschuwen de mannen.

Gratis zout voor Amsterdammers

De gladheidbestrijdingsdienst kan niet alle wegen goed begaanbaar houden en dus roepen ze de Amsterdammers op om in actie te komen. 'Houd vooral je eigen stoep schoon. Je kan daarvoor een emmertje gratis zout halen op verschillende plekken in Amsterdam. Kijk daarvoor op de website van de gemeente', aldus de Neumeier en Wieland.