IDFA-documentaire wint Amsterdam Human Rights Award 2018

Tijdens de 31e editie van het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA) is de bijzondere Amsterdam Human Rights Award uitgereikt aan de documentaire Island of the Hungry Ghosts van regisseur Gabrielle Brady.

Het is het tweede jaar dat de Amsterdam Human Rights Awards wordt overhandigd. Met de prijs wil de gemeente de internationale bekendheid van Amsterdam als mensenrechtenstad vergroten. De prijs wordt toegekend aan de documentaire die een belangrijke bijdrage levert aan de bewustmaking van mensenrechten onder Amsterdammers en buiten Amsterdam. Een hele eer dus voor de Australische Brady.

Wethouder Rutger Groot Wassink reikte de prijs uit. Ook ontvangt Brady een geldbedrag van €25.000,-.



Miljoenen krabben

Island of the Hungry Ghosts vertelt de verhalen van de migranten die onder strenge beveiliging worden vastgehouden op het Australische Christmas Island. Op dit eiland arriveren jaarlijks duizenden bootjes met migranten die een poging doen om Australië te bereiken. Maar de plek staat ook bekend om de miljoenen krabben die er leven en elk jaar vanuit de jungle naar de oceaan trekken. Deze vorm van migratie gebruikt Brady om de kijkers bewust te maken van de situatie op Christmas Island waarbij de mensenrechten van vele migranten worden geschonden.



Echt iets bijzonders

Volgens de jury is Brady een ware kunstenaar. Met de manier waarop de regisseur gebruikmaakt van verschillende metaforen, zou zij een treffend beeld schetsen van de hedendaagse migratieproblemen in de wereld. Uit de honderden films over vluchtelingen die bij de jury bekend zijn, bracht Island of the Hungry Ghosts hen dan ook 'echt iets bijzonders'.



IDFA vertoont Island of the Hungry Ghosts voor het publiek op woensdag 21 en zaterdag 24 november.