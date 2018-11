Vandaag of morgen duidelijkheid over waar zorg MC Slotervaart naartoe gaat

Er zal vanavond of uiterlijk morgenochtend duidelijkheid komen over waar zowel de medisch specialismen als de patiënten van het MC Slotervaart terecht komen. Sinds vorige week bekend werd dat een doorstart voor het ziekenhuis definitief van de baan is, wordt er hard gewerkt aan de overdracht van de zorg naar andere ziekenhuizen.

Dat laat de minister Medische Zorg, Bruno Bruins, weten in een brief aan de Tweede Kamer. Vanmorgen zijn er belangrijke afspraken gemaakt tussen de alle betrokken partijen over de overdracht.

Duidelijkheid

Vanavond of uiterlijk morgenochtend zal er per medisch specialisme duidelijk worden door welke van de omringende ziekenhuizen deze wordt overgenomen. Op de website van het MC Slotervaart wordt bekendgemaakt waar welk specialisme heen gaat.

Patiënten

Alle patiënten die onder actieve behandeling zijn van het Slotervaart zullen dit weekend een brief ontvangen waarin aangegeven wordt welk ziekenhuis hun behandeling overneemt. Wel zijn patiënten vrij zelf een ander ziekenhuis te kiezen.

Huisartsen en verpleeghuizen worden per brief op de hoogte gesteld van waar hun patiënten naartoe zullen verhuizen of waar zij hen naartoe kunnen verwijzen.

Omliggende ziekenhuizen

De omliggende ziekenhuizen zullen vandaag of morgen door de zorgverzekeraar geïnformeerd worden. De verzekeraar geeft dan een officieel akkoord op de overdracht van de afdelingen. Er zullen passende afspraken gemaakt worden zodat de ziekenhuizen geen extra financiële risico's zullen lopen.

Het proces wordt streng in de gaten gehouden om het zo goed mogelijk te laten verlopen. Volgende week komen dezelfde partijen om de tafel om de voortgang te bespreken.