Wel of geen brug over het IJ? De strijd tussen Amsterdam en Rijkswaterstaat

Er wordt al jarenlang over gesproken en het gaat nog jaren duren voordat-ie af is: de brug over het IJ. Amsterdam wil het graag, maar gaat Rijkswaterstaat roet in het eten gooien?

De brug moet er komen zodat Noord beter verbonden wordt met het centrum. Bewoners van Noord klagen al jaren over de volle ponten van het GVB.

Lees ook: Waarom is de brug over het IJ een 'gevaar' voor de scheepvaart?

'Op dit moment gaat het nog net', vertelt Ed Eringa, die namens de Fietsersbond betrokken is bij de Javabrug tegen AT5. 'Want er zijn wat extra ponten bijgekomen. Alleen er wordt nog zoveel opgeleverd, een congreshotel, een woonwijk, nog een woonwijk en nog een... dat kun je niet met ponten oplossen.' Hij voerde eerder al actie voor de komst van de brug met de groep Brug over het IJ.

Sprong over het IJ

De gemeente heeft in de zomer van 2017 besloten dat er een pakket aan maatregelen wordt genomen voor de zogenoemde 'sprong over het IJ'. Een van die maatregelen is een brug van het Javaeiland naar het Hamerkwartier in Noord. Ook kwamen er dus meer ponten bij en komt er mogelijk een brug bij het Stenen Hoofd en een voetgangerstunnel van het Centraal Station naar Noord.

Overgrote meerderheid voor

'Er was een overgrote meerderheid in de gemeenteraad voor de maatregelen', zegt GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting. 'Je haalt met beide bruggen aan de flanken de druk uit het centrum. En een tunnel voor fietsers zou niet normaal diep worden, dan moeten ze afstappen en bijvoorbeeld met de lift.'

Eind dit jaar of begin volgend jaar buigt de gemeenteraad zich alsnog over de ligging van de zogenoemde Javabrug. Eerder werden er al zes varianten gepresenteerd, maar een definitief besluit volgt pas in 2020.

Gevaar voor scheepvaart

Maar de bouw van de brug is zeker nog geen gelopen race. Rijkswaterstaat vindt de brug een 'gevaar voor de nautische veiligheid'. Er is namelijk geen aanlegplek voor schepen die moeten wachten totdat de brug open gaat en het zou gevaarlijk zijn vanwege de vele kruisende schepen.

'Rijskwaterstaat heeft de voorkeur voor een tunnel', zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Veel schippers zijn het daarmee eens. Eerder spraken de minister, PTA, de organisatie van Sail en de provincie zich al tegen de komst van de Javabrug uit.

Bewoners niet blij

Ook bewoners van het Java-eiland zijn niet blij, zij vrezen dat fietsers vanaf de brug straks hun huis in kijken. Een aantal bewoners van Noord is ook tegenstander. Zij willen een tunnel in plaats van een brug en organiseerden al meerdere demonstraties.

Mediator

Vanmiddag moet verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck van Ruimtelijke Ordening uitleg geven over de houding van Rijkswaterstaat en de gevolgen voor de brug. Vorige week bleek in ieder geval al dat er een mediator is ingeschakeld om het conflict tussen Rijkswaterstaat en de gemeente op te lossen.

'We gaan horen hoe het precies zit', zegt Ernsting. 'Het lijken mij oplosbare problemen. En de verbinding is van immens belang. Ik denk dat Rijkswaterstaat uiteindelijk ook oog heeft voor het stedelijke belang. Het kan ook voor hen van belang zijn, meer fietsers op de brug betekent misschien wel minder verkeer op de snelweg.'

Gunfactor

Ed Eringa denkt ook dat het conflict 'oplosbaar' is. 'Rijkswaterstaat is gewend dat het een nautocratie op het water is. Een democratie waarbij de scheepvaart alles voor het zeggen heeft. Dat er nu andere belangen zijn, is blijkbaar moeilijk te verteren. (...) Maar uiteindelijk gaat het ook om de gunfactor en er is natuurlijk nog de woningbouwfactor.'

'Waarom geen tunnel?'

Schipper Andries de Weerd, ook coordinator bij belangenvereniging Schuttevaer, is er vanmiddag ook bij. 'Als je ziet hoeveel bruggen er zijn, op een gegeven moment drijven we alleen maar van brug naar brug. We moeten meebewegen naar de toekomst toe, de techniek is er, waarom geen tunnel?'

De bewoners die eerder tegen de brug protesteren komen vanmiddag ook naar de Stopera. Op Facebook zeggen ze te protesteren tegen de 'bruggenmaffia'.

De commissievergadering begint rond 13.30 uur.