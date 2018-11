Hof bekijkt vervolging Ollongren opnieuw

Het gerechtshof gaat opnieuw kijken naar het verzoek van Thierry Baudet om minister en voormalig-wethouder Kajsa Ollongren te vervolgen. Eerder gaf het Openbaar Ministerie (OM) aan dat Ollongren geen strafbare feiten had gepleegd, maar het hof erkent nu dat er een fout is gemaakt.

Forum voor Democratie-leider Baudet meent dat Ollongren hem tijdens een lezing in Nijmegen heeft afgeschilderd als racist en wil dat zij vervolgd wordt wegens smaad en laster.



Tijdens de desbetreffende Ien Dales-lezing zei de minister van Binnenlandse Zaken dat Baudet een bedreiging vormt voor de 'kernwaarden van Nederland'. Ook verwees ze naar een uitspraak van Yernaz Ramautarsing, partijgenoot van Baudet en kandidaat voor de Amsterdamse gemeenteraad, die zei dat Nederlanders met een donkere huidskleur minder intelligent zouden zijn dan blanke Nederlanders.



Het hof heeft verklaard dat Baudet's reactie niet bij de beoordeling is betrokken. De president van het gerechtshof heeft zijn excuses gemaakt bij de advocaat van Baudet en aangegeven dat de zaak opnieuw beoordeeld gaat worden.