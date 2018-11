Invallen bij woningen leden motorclub Caloh Wagoh

Tijdens een grote politie-actie zijn leden van de motorclub Caloh Wagoh opgepakt. Er werden zo'n veertig invallen gedaan bij clubhuizen en woningen van clubleden. Enkele leden van de motorclub zaten al langer vast als verdachten voor de aanslag op het pand van de uitgever van Panorama en Nieuwe Revu aan de Teleportboulevard in Sloterdijk.

Ook in Amsterdam heeft de politie invallen gedaan, meldt een woordvoerder van de politie Den Haag. Het korps in de Hofstad coördineert de actie. Of er verdachten zijn aangehouden in Amsterdam en hoeveel, is nog niet bekend. De actie is nog steeds gaande.

Bij de invallen woensdagochtend zijn in Mijdrecht en Leiden twee kopstukken van Caloh Wagoh opgepakt, meldt de politie. Het zou volgens De Telegraaf gaan om de 70-jarige Greg R., ook wel bekend als de 'Godfather'. Ook de 48-jarige 'Keylow' zou zijn gearresteerd. Beiden worden volgens de krant verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

De invallen werden - naast Mijdrecht en Leiden - onder andere gedaan in Utrecht, Den Haag en Woerden. Uit onder meer die laatste plaats zit ook een 41-jarige man vast voor de aanslag op het Panorama-gebouw. In juni werd het pand met een antitankwapen beschoten. Deze man, Richard Z., is de president van de chapter uit Woerden. Ook zit er een Caloh Wagoh-lid vast van 45 jaar uit Spijkenisse. In totaal zit er een drietal vast voor de aanslag met de raketwerper.

De politie Amsterdam was ook betrokken bij de grote actie vanochtend vroeg. De actie stond onder leiding van de politie Den Haag. Caloh Wagoh wordt door politie en justitie gezien als een Outlaw Motorcycle Gang (OMG).

