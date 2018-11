OM eist tot 50.000 euro boete in zaak omgevallen heipaal

Het Openbaar Ministerie eist tot 50.000 euro boete tegen de twee bouwbedrijven voor het fatale ongeluk van de omgevallen heipaal in 2016, waarbij een 54-jarige vrouw overleed en een man zwaargewond raakte.

De officier van justitie eist 30.000 euro boete van de kraan- en heiwerkverhuurder en 50.000 euro van de aannemer.

De twee bedrijven waren betrokken bij de levering en het gebruik van de antieke heistelling, daarnaast waren ze verantwoordelijk voor de veiligheidsmaatregelen.

Onderdeel ceremonie

Het ongeluk gebeurde op 3 juni 2016 toen de start van de bouw werd gevierd van een nieuw wooncomplex aan de Mary van der Sluisstraat in Oost. Een onderdeel van de ceremonie was het slaan van de eerste paal met een ouderwetse, symbolische heipaal-stelling (driepoot).

Nadat er aan het touw werd getrokken, viel de stellage om en kwam de 54-jarige Erna van der Pers, regiodirecteur van De Alliantie, onder de driepoot terecht. Zij overleed aan haar verwondingen. Een andere man raakte zwaargewond.

Meerdere fouten gemaakt

Volgens het OM zijn er meerdere fouten gemaakt. Zo waren er geen instructies gegeven aan de mensen die aan het touw van de driepoot hebben getrokken. Daarnaast werden de tuidraden, de kabels die moeten zorgen voor stabiliteit, onjuist geplaatst. Ook zijn er tijdens de ceremonie geen helmen gebruikt, terwijl dit volgens de richtlijnen verplicht moet zijn als de driepoot wordt bediend.

Hoewel de officier van justitie niet met zekerheid vast kan stellen of het ongeval anders was afgelopen als deze maatregelen wel waren genomen, meent het OM dat dit de kans op een andere afloop wel had vergroot.