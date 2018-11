Wethouder Moorman: bestuur joodse school Cheider moet opstappen

Wethouder Marjolein Moorman van onderwijs vindt dat het bestuur van de joodse scholengemeenschap Cheider moet opstappen. De wethouder reageert op een kritisch onderzoeksrapport van de Onderwijsinspectie over de school.

Dat schrijft de wethouder in een brief aan de gemeenteraad.

In het onderzoeksrapport concludeert de inspectie dat er serieuze risico's en tekortkomingen zijn op de school. De inspectie vindt intensief vervolgtoezicht noodzakelijk en heeft een aantal herstelopdrachten voor de onderwijsinstelling.

Zedenzaak uit 2012

De Onderwijsinspectie deed onderzoek naar de school naar aanleiding van een zedenzaak uit 2012, waarbij een docent van de school, Ephraïm S. werd aangeklaagd van ernstig misbruik bij zes leerlingen.

In mei 2018 achtte de rechter het misbruik van een leerling bewezen, waarna hij werd veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Een maand later werd bekend dat S. in hoger beroep gaat.

Conclusies Onderwijsinspectie

De inspectie concludeert dat het bestuur van de school niet adequaat heeft gehandeld na de signalen. Daarnaast schrijft de inspectie dat niet duidelijk is hoe Cheider invulling geeft aan de kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit. Hierdoor is het niet helder in hoeverre leerlingen weerbaar worden gemaakt tegen seksueel overschrijdend gedrag.

Hoewel er na de gebeurtenissen uit 2012 geen signalen bekend zijn geweest over onveilige situaties bij leerlingen, schiet het schoolbestuur volgens het rapport tekort in het waarborgen van de veiligheid bij leerlingen.

Doorvoeren verbeteringen

Volgens de wethouder blijkt het dat het bestuur nog onvoldoende zekerheid biedt dat er een volgende keer wel snel aangifte gaat doen. Dit zou volgens Moorman geen vertrouwen bieden binnen de school, dat nodig is voor de sociale veiligheid.

Daarnaast vindt Moorman dat het bestuur sinds 2012 hetzelfde is gebleven, maar er in die zes jaar onvoldoende verbeteringen zijn doorgevoerd. Om die reden vindt ze dat het bestuur de "uitkomsten serieus moet nemen" en zijn "conclusies moet trekken in belang van de kinderen en de school".

Serieus bestuderen

Het bestuur van Cheider laat in een reactie aan AT5 weten 'geschrokken' te zijn van de 'reacties in de media en van sommige bewindspersonen'. 'Wij zijn permanent bezig met het verbeteren van het Cheider, en een adequaat bestuur hoort daarbij. We zullen de geuite kritiek dan ook serieus bestuderen.'

Verder zegt het bestuur zich in het merendeel van de conclusies en alle daaraan verbonden herstelopdrachten en aanbevelingen te kunnen vinden.