Buurtbewoners geschrokken van sluiting fietsenmaker Costa: 'Ik vind dat zó stom!'

Veel buurtbewoners in de omgeving van het Muiderpoortstation zijn geschrokken van het nieuws dat wielerhandel Costa gaat sluiten. De winkel is een begrip in de buurt, maar moet nu plaatsmaken voor een fietsenstalling van de NS.

De NS beheert de ruimte van de wielerhandel, maar het spoorbedrijf wil er een onbemande fietsenstalling plaatsen om het station een nieuwe impuls te geven.

De medewerkers van Costa hebben met de NS afgesproken om niet met de media te praten, maar de klanten zijn wel uitgesproken: 'Ik vind het zó stom. Ik maak hier altijd mijn fietsen en het is dicht bij het station.'

Een tweede klant is vooral positief over de fietsenmakers zelf: 'Ze zijn betrouwbaar en geven soms gratis reparaties.' Daarnaast is de klant ook tevreden met het assortiment tweedehands fietsen en de fietsenmakers. 'Heel erg jammer, want de mannen hier zijn de liefste.'

Onbemande fietsenstalling

Volgens de aanwezige klanten kan de komst van de onbemande fietsenstalling Costa eigenlijk niet vervangen: 'De mannen hebben wij nodig, een fietsenstalling eigenlijk niet.'

Een andere klant geeft vooral de schuld aan het spoorbedrijf: 'Ik vind het gewoon heel stom van de NS. Heel stom.'