Zorgen over personeel MC Slotervaart: 'Heel veel onduidelijkheid'

De Ondernemingsraad van het MC Slotervaart maakt zich zorgen over het personeel van het ziekenhuis.

De OR, die de belangen van de werknemers behartigt, baalt ervan dat de onzekerheid voor het personeel voortduurt. Een deel heeft wel al een nieuwe baan, maar in de vandaag gepresenteerde plannen wordt niet gesproken over het overgrote deel van de werknemers.

'Wij weten helemaal niet of er werknemers meegaan, deels, hoeveel, er is nog heel veel onduidelijkheid', vertelt Roos Blom, vice-voorzitter van de OR. 'Ik heb zelf ook nog geen baan, maar ik maak me met name zorgen om de oudere werknemers. Ik las van de week een artikel waarin stond dat zij helemaal niet zo makkelijk aan de bak komen.'

Ook de manier waarop de poli's zijn verdeeld, vindt Blom zorgelijk. 'De patiënten worden als een soort spel heen en weer geschoven, naar de diverse ziekenhuizen. Ik vind dat erg. Ik denk dat wij een vrije artsenkeuze hebben in Nederland en dat niet door de zorgverzekeraar bepaald moet worden waar welke patiëntengroepen heen gaan. Zo zou de zorg niet in elkaar moeten zitten.'

De Raad van Bestuur van het MC Slotervaart en de curatoren konden vandaag niet verder ingaan op de plannen of op wat dat voor het personeel van het ziekenhuis te betekenen heeft.