President Singapore ontvangen door koningspaar op de Dam

President Halimah Yacob van Singapore is vanmorgen door het koningspaar ontvangen op de Dam. De president is in Nederland voor een staatsbezoek en dat werd met een ceremonieel spektakel gedaan.

Honderden mensen stonden vanmorgen tegen de dranghekken om te kijken naar het ontvangst van de president van Singapore, maar zeker ook om een glimp op te vangen van koning Willem-Alexander en koningin Maxima.

Bezoekers die bij de dranghekken stonden waren om die reden erg enthousiast. 'Een paar dagen geleden hadden we Sinterklaas en nu de president!'

Ook toeristen waren blij verrast toen ze hoorden dat de Singaporese president en Hollandse koningspaar in de buurt was: 'Dit zie je niet elke dag! Dit is zo tof!'

Bezoek Amsterdam

Na de ceremonie zijn president Yacob en het koninklijk echtpaar in de stad gebleven. Zo hebben ze een bezoek gebracht aan de haven en schuiven ze vanavond aan bij het staatsbanket in het Koninklijk Paleis op de Dam.