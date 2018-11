Veiligheidsmaatregelen bij studio RTL Boulevard waren goed zichtbaar

De veiligheidsmaatregelen die werden genomen als misdaadverslaggever John van den Heuvel langskwam bij de studio van RTL Boulevard, waren goed zichtbaar voor omstanders.

Dat is te zien op beelden van een medewerker van een winkel aan de Lange Leidsedwarsstraat. De straat werd geblokkeerd door meerdere politiewagens, waarna gepantserde, onopvallende auto's de straat in reden. Deze wagens zouden ook soms met zwaailicht en sirene de straat in zijn gereden.

RTL-Boulevardpresentator Beau van Erven Dorens vertelde gisteravond tijdens het televisieprogramma ook over de veiligheidsmaatregelen. 'Misschien moeten we ook maar open kaart spelen over hoe ontzettend ernstig die beveiliging was. Het hele plein stond helemaal vol met auto's en misschien wel twintig mensen stonden hier om John zijn woord te kunnen laten doen. Dat is natuurlijk ook een onhoudbare situatie.'

Van den Heuvel mag van burgemeester Femke Halsema, de korpschef en hoofdofficier van justitie sinds een paar weken niet meer in het programma te gast zijn. De beveiligingsoperatie zou op regelmatige basis te 'omvangrijk en ontwrichtend zijn voor bewoners, ondernemers en bezoekers'.

Van den Heuvel liet weten het niet met de beslissing eens te zijn. Hij sprak van een 'slecht signaal' voor criminelen, ook is hem door de politie niet verteld uit welke hoek de dreiging komt.