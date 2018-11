Bewoners containerwoningen Diemen in de kou: 'En ik betaal hier 533 euro huur voor'

Bewoners van de containerwoningen aan de Bergwijkdreef in Diemen hebben al jaren regelmatig last van een niet-werkende verwarming en het gebrek aan warm water. Huisbaas De Key krijgt het maar niet voor elkaar om de problemen te verhelpen.

'Vanmorgen had ik het een minuutje warm en daarna weer koud', vertelt Tarik Ali, een van de bewoners. 'Vorige winter was het precies hetzelfde; geen verwarming en geen warm water. En het jaar daarvoor ook precies hetzelfde.'

Nu lijkt dit opnieuw de realiteit te worden voor de bewoners van de containerwoningen. 'Op dit moment is het best warm, omdat ze ons afgelopen weekend elektrische verwarmingen hebben gegeven'. De kacheltjes zijn in meerdere kamers van het complex geplaatst.

Geen permanente oplossing

Toch krijgen De Key en energieleverancier Nuon het niet voor elkaar om een permanente oplossing te vinden. De klachten van de bewoners zijn niet nieuw. Op de bewonersfacebookgroep wordt dit probleem gedeeld sinds maart 2016.

Bewoners verwachten niet dat De Key nog in het complex wil investeren, omdat de containerwoningen in 2022 plaats moeten maken voor nieuwbouw.

Reactie buurtbewoners

'Dat is over vier jaar! En ook al zou dat een jaar zijn of een paar maanden, je mag als huurder verwachten dat je huurgenot hebt, daar betaal je immers 533 euro huur voor', zegt Tarik. Volgens de bewoners wil De Key de huur niet verlagen zolang de problemen niet zijn opgelost.

De Key laat aan AT5 weten dat er inmiddels de warmtewisselaar vervangen is. Hierdoor zou het probleem opgelost moeten zijn. Voor de zekerheid blijven de kacheltjes nog even staan.