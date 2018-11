Minister over soap Marineterrein: 'Udo Kock moet naar mij toe komen'

Defensieminister Ank Bijleveld heeft vanavond hard uitgehaald naar wethouder Udo Kock.

Kock sprak in een interview eerder deze week zijn afkeuring uit over de houding van defensie. Defensie wil het Marineterrein namelijk toch voor een deel behouden, terwijl de gemeente er juist woningen en bedrijven wilde hebben.

'Als meneer Kock wat te zeggen heeft, moet hij naar mij toe komen, en niet naar Kamerleden of de krant', zei Bijleveld vanavond in de Tweede Kamer. Volgens haar is er al uitgebreid over de kwestie gesproken. 'Ik zou zeggen: een man een man, een woord een woord.'

Ook stelde Bijleveld dat het om 'de veiligheid van Amsterdam' ging. 'Het marineterrein is in de stad de enige locatie die zowel via de lucht, over water en over land goed bereikbaar is.'