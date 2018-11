CDA wil parkeren voor bezoekers Centrum 1 euro per uur maken

Het CDA wil het tarief van de bezoekersregeling voor bewoners in de stad flink verlagen. Volgens de partij wordt het ontvangen van bezoek namelijk onbetaalbaar in de stad.

Dat zegt fractievoorzitter Diederik Boomsma in De Telegraaf. Hiermee reageert hij op het nieuwe voorgestelde parkeerbeleid van de gemeente. Het college maakte vorige maand bekend dat de tarieven flink worden verhoogd tot wel 7,50 euro per uur in stadsdeel Centrum.

Met de bezoekersregeling kunnen bewoners van dit stadsdeel gasten laten parkeren voor de helft van de prijs, maar dat is volgens Boomsma veel te duur. 'Het ontvangen van bezoek wordt onbetaalbaar in deze stad. Het moet niet onmogelijk worden voor mensen om de stad per auto te bezoeken. Wat de gemeente nu voorstelt is, is asociaal beleid', aldus het raadslid in de krant.

1 euro per uur

'Ik wil dat de stad nadenkt over een betaalbare bezoekersregeling, ook voor bewoners van het centrum. Wat mij betreft wordt de prijs van een bezoekersvergunning gemaximeerd op 1 euro per uur. Dan maak je de stad aan de ene kant autoluw, maar kunnen Amsterdammers bezoek blijven ontvangen.'