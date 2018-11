Huurcommissie kan hoge aantal klachten niet aan

De Huurcommissie kan het hoge aantal klachten dat binnenkomt nauwelijks verwerken. Veel zaken lopen daarom vertraging op.

De commissie had rekening gehouden met zo'n 6615 geschillen in 2018. 'Maar dat aantal werd in september al bereikt', vertelt een woordvoerder aan EenVandaag. 'We verwachten nu dat we dit jaar op 10.000 zaken uitkomen.' Om de werkdruk te verlagen zouden sommige huurders al zijn aangemoedigd om hun zaak in te trekken.

'Te vaak komt het voor dat medewerkers op de stoel van de commissie gaan zitten en oordelen of een zaak kans heeft', merkt Tjerk Dalhuisen van huurteam Amsterdam. 'Daarmee worden kwetsbare en onzekere huurders ontmoedigd om gebruik te maken van hun recht.'

Klacht indienen loont

Terwijl het uiteindelijk wel degelijk loont om een klacht in te dienen. Zo wordt in bijna tweederde van de gevallen de huurder in het gelijk gesteld. Vervolgens gaat hun huur gemiddeld met 144 euro omlaag, blijkt uit cijfers van de commissie.

Maar voor het zover is, moeten huurders soms wel anderhalf jaar op de uitspraak wachten. 'Dossiers blijven eindeloos liggen', concludeert de landelijke tak van GroenLinks. De partij wil daarom dat minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) snel orde op zaken stelt. Ook het CDA en de PvdA eisen actie.