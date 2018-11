Ook het nieuwe college wil plannen voor de Boterbloem doorzetten

Medewerkers en sympathisanten van zorgboederij De Boterbloem hadden hun hoop gevestigd op het nieuwe, meer linkse college, om hun plek te behouden. Maar gisteren bleek in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening dat ook het nieuwe stadsbestuur de plannen voor een bedrijventerrein door gaat zetten.

Zes insprekers lieten gisteren van zich horen in de commissievergadering. Stuk voor stuk stelden ze dat het nieuwe college nog eens goed na moet denken over de plannen om van het natuurgebeid waar de Boterbloem zich bevindt een bedrijventerrein te maken.

Wethouder Marieke van Doorninck liet echter weten dat de huidige plannen voor het terrein Lutkemeer 3 door zullen worden gezet. Volgens haar is de gemeente tot het uiterste gegaan om de zorgboerderij te laten bestaan. Een meerderheid van de raad was dit met haar eens. Zo ook de fractie van GroenLinks.

Links college

En dat was nou net de partij waarop de Boterbloem haar hoop gevestigd had. Het vorige college had al besloten dat het bedrijventerrein er zou komen. De Boterbloem hoopte dat een linkser college, onder leiding van GroenLinks, zou kiezen voor het behoud van de natuur en de boerderij.

'Wij dringen aan bij de gemeente om haar positie te gebruiken. Je kunt hier een mooi voobeeld stellen van wat voor mooi groen en links college je bent', stelde eigenaar van de boerderij Alies Fernhout in september tegenover AT5.

Samenwerking

Van Doorninck is van mening dat de gemeente er alles aan heeft gedaan om het bedrijventerrein en de zorgboerderij naast elkaar te laten bestaan. Plannen hiervoor van het stadsbestuur zijn door de Boterbloem daarentegen elke keer afgewezen.

Daarmee lijkt er definitief een eind te komen voor de zorgboerderij. Al lieten sympathisanten bij een protest in september wel weten bij een eventuele ontruiming de strijd aan te gaan. Wanneer de gemeente precies gaat beginnen met de bouw van het bedrijventerrein, is nog niet duidelijk.