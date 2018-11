Hoge rituitval op lijn 51 levert het GVB flinke rekening op

Het GVB krijg aankomend jaar ruim 3,3 miljoen euro minder aan subsidie vanuit de Vervoerregio. Het bedrag wordt ingehouden vanwege diverse boetes, malussen en verrekeningen door slechte prestaties van het bedrijf.

Dat blijkt uit de afrekening concessie Amsterdam 2017 die door de Vervoerregio is gemaakt. Dit is een jaarlijkse afrekening waarbij het GVB, evenals andere vervoerders in de stad, wordt beoordeeld op basis van de gemaakte afspraken met de Vervoerregio. Het bedrag is hoger dan de afrekening over 2016.

Lees ook: GVB: Uitval op lijn 51 zal komende winter niet verbeteren

De hoge uitval op metrolijn 51 is de grootste oorzaak van het negatieve resultaat. Voor de gehele metro geldt dat er voor bijna twee miljoen euro wordt verrekend. Dit is meer dan de helft van het totale af te rekenen bedrag. Ter vergelijking: uitval op de tram en bus kosten het GVB respectievelijk 550.000 euro en 250.000 euro.



Lees ook: Dringen en persen voor een plekje in metro 51: 'Dit is gevaarlijk'

Daarnaast heeft het GVB op basis van de punctualiteit van de metro een malus van ruim 200.000 euro gekregen. Ook de niet aan de eisen voldoende aansluiting bij Van der Madeweg kost het bedrijf bijna vijf ton. Voor de klantwaardering, die rond de 7,5 ligt, heeft het GVB wel een bonus gekregen van zo'n 775.000 euro.