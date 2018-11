'Mobiele Eenheid' moet gekraakt pand voor 1 februari verlaten

Het krakerscollectief 'Mobiele Eenheid' moet voor 1 februari 2019 een gekraakt pand aan het Gedempte Hamerkanaal hebben verlaten. Dat heeft de rechter gisteren bepaald.

De krakers trokken in het pand om daar een nieuw sociaal centrum te maken. Zulke plekken zijn volgens hen nauwelijks meer aanwezig in Amsterdam.

Lees ook: 'Mobiele Eenheid' kraakt pand Gedempt Hamerkanaal

Daarom hebben zij het pand dat al meer dan een jaar leeg staat gekraakt om er een plek van te maken 'om samen te komen, ideeën, kennis en vaardigheden uit te wisselen en zo gezamenlijk actief bij te dragen aan onze stad.'

Hotel

De eigenaar heeft daarentegen andere plannen met het gebouw. Hij wil een hotel gaan vestigen in het pand en heeft daarvoor in principe ook een vergunning.

De krakers vinden dat onbegrijpelijk. 'Amsterdam is vol met hotels en overvol met toeristen. Van de hotelstop is niets te merken.'

'Ze kunnen erop rekenen gekraakt te worden'

Het protest van de krakers was daarentegen van korte duur. De eigenaar van het pand deed in oktober aangifte . Hij werd gisteren door de rechter in het gelijk gesteld.

De 'Mobiele Eenheid' is nog wel van plan om in hoger beroep te gaan. Mocht dit niets uithalen, dan gaat de groep op zoek naar andere leegstaande gebouwen met de bestemming 'hotel'. 'Deze kunnen erop rekenen gekraakt te worden.'