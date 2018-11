Beschieting op woning Zuidoost, politie zoekt getuigen

Een woning aan Daalwijk in Zuidoost is gisteravond rond 20.30 uur beschoten. De 23-jarige bewoonster raakte daarbij gewond en is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de recherche is de kogel afgevuurd vanaf de Dolingadreef of de Bernard Shawsingel. Mogelijk gebeurde dat vanuit een andere woning of vanaf een dak.

De politie heeft nog geen verdachte aan kunnen houden en zoekt daarom naar getuigen. Wie iets gezien of gehoord heeft, wordt gevraagd om telefonisch contact op te nemen via 0900-8844.

Een anonieme melding kan doorgegeven worden via 0800-7000.