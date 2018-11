Halsema in brief aan minister: 'Ondermijning door drugshandel nadert kritisch punt'

Burgemeester Halsema heeft, namens de burgemeesters van de vier grote steden, in een brief aan minister Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) grote zorgen geuit over de ondermijning van de overheid door drugscriminelen.

'Ondermijning door drugshandel nadert wat ons betreft een kritisch punt. Urgentie is geboden', zo schrijft Halsema aan de minister. In de brief gaat ze in op de rol die Amsterdam heeft als drugsmetropool in de wereld en alle gevaren die dat met zich meebrengt voor de stad.

'Wij zijn ons er van bewust dat onze steden schakels kunnen zijn in de keten van invoer, doorvoer en handel van drugs. Drugscriminelen proberen hun drugswinsten aan luxe consumptiegoederen te spenderen. Investeringen in vastgoed en horeca via buitenlandse financieringsconstructies zijn aan de orde van de dag. Daarbij zien wij een corrumperend effect op bedrijven en personen in de dienstensector', schrijft Halsema namens de G4.

Aantrekkingskracht op jongeren

Halsema waarschuwt voor de invloed van criminelen op Amsterdamse wijken. 'Daar zien wij het effect van drugshandel met de toename van excessief geweld in de openbare ruimte en de aantrekkingskracht van het snelle drugsgeld op jongeren. Jongerenwerkers en wijkagenten zien dat het geld uit de drugseconomie kwetsbare wijken en buurten binnensluipt.'

'Criminele organisaties kunnen vat krijgen op jongeren', gaat Halsema verder met haar betoog. 'Criminelen worden niet zelden tot een rolmodel verheven, bijvoorbeeld omdat in de rapcultuur, in films en series misdaad als aantrekkelijk wordt voorgesteld.'

Daarnaast geeft ze aan weinig vat te hebben op criminelen. 'Uit analyses blijkt dat deze criminelen zich snel aanpassen en soms zelfs sterker worden na ingrijpen van de overheid. Het wordt duidelijk dat grote delen van de drugsmarkt voor de overheid nog onzichtbaar en ondoordringbaar zijn.'

Gezamenlijke aanpak

Halsema is blij met de aandacht die minister Grapperhaus al aan het probleem geeft, al verwacht ze dat er meer nodig is. 'Extra incidenteel budget zoals nu uit het ondermijningsfonds beschikbaar wordt gesteld, is onontbeerlijk. Kijkend naar onze grootstedelijk problematiek denken we echter dat er meer nodig is. Wij hopen snel met u in gesprek te kunnen gaan om samen tot een effectief offensief te komen.'